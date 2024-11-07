Центр высоких медицинских технологий открыт в НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского

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6 ноября в Москве открыт новый Центр высоких медицинских технологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского».

Центр высоких медицинских технологий — это современный комплекс на 80 коек, который включает всю медицинскую инфраструктуру и отвечает всем международным стандартам.

Площадь нового корпуса составляет более 18,5 тыс. квадратных метров.

В десятиэтажном здании разместились отделения:

— хирургического лечения сложных нарушений ритмасердца;

— рентгенэндоваскулярной хирургии;

— кардиологии;

— кардиохирургии;

— радионуклидно диагностики;

— радиотерапии;

— лучевой диагностики;

— ультразвуковой диагностики;

— функциональной диагностики;

— онкоурологии и урологии,

— операционный блок,

— реанимационное отделение.

В корпусе по последнему слову техники оборудованы 6 операционных, в том числе гибридная операционная, где можно выполнять комбинированные хирургические вмешательства. В операционной установлено оборудование для проведения как открытых, так и малоинвазивных вмешательств.

Введение в эксплуатацию ЦВМТ позволит ежегодно увеличить число пролеченных коморбидных больных высокого и крайне высокого хирургического риска более чем на две тысячи, повышая доступность инновационной и высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

Строительство Центрпа было начато в 2021 году и завершено на полгода раньше срока, 96% стройматериалов, использованных при возведении центра, — отечественного производства.

НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского — лидер российского здравоохранения в области хирургической и интервенционной аритмологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, абдоминальной хирургии, онкологии, лучевой диагностики, диагностической и лечебной эндоскопии, комбустиологии, урологии, вульнерологии и раневых инфекций.

Ежегодно в центре более 40 тыс. пациентов получают передовую медицинскую помощь. Выполняется свыше 2,5 млн диагностических и лабораторных исследований.

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