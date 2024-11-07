Центр высоких медицинских технологий открыт в НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского

Центр высоких медицинских технологий открыт в НМИЦ хирургии имени А. В. ВишневскогоСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
6 ноября в Москве открыт новый Центр высоких медицинских технологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского».
Центр высоких медицинских технологий — это современный комплекс на 80 коек, который включает всю медицинскую инфраструктуру и отвечает всем международным стандартам.
Площадь нового корпуса составляет более 18,5 тыс. квадратных метров.
В десятиэтажном здании разместились отделения:
— хирургического лечения сложных нарушений ритмасердца;
— рентгенэндоваскулярной хирургии;
— кардиологии;
— кардиохирургии;
— радионуклидно диагностики;
— радиотерапии;
— лучевой диагностики;
— ультразвуковой диагностики;
— функциональной диагностики;
— онкоурологии и урологии,
— операционный блок,
— реанимационное отделение.
В корпусе по последнему слову техники оборудованы 6 операционных, в том числе гибридная операционная, где можно выполнять комбинированные хирургические вмешательства. В операционной установлено оборудование для проведения как открытых, так и малоинвазивных вмешательств.
Введение в эксплуатацию ЦВМТ позволит ежегодно увеличить число пролеченных коморбидных больных высокого и крайне высокого хирургического риска более чем на две тысячи, повышая доступность инновационной и высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
Строительство Центрпа было начато в 2021 году и завершено на полгода раньше срока, 96% стройматериалов, использованных при возведении центра, — отечественного производства.
НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского — лидер российского здравоохранения в области хирургической и интервенционной аритмологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, абдоминальной хирургии, онкологии, лучевой диагностики, диагностической и лечебной эндоскопии, комбустиологии, урологии, вульнерологии и раневых инфекций.
Ежегодно в центре более 40 тыс. пациентов получают передовую медицинскую помощь. Выполняется свыше 2,5 млн диагностических и лабораторных исследований.
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