Инженеры компании НЭТЕР делятся результатами тестирования li-pol ячеек емкостью 24,2 Ah

Этим текстом с результатами практических испытаний новой позиции ассортимента НЭТЕР открываем актуальную рубрику в блоге. Здесь мы будем публиковать практические и самые тщательные тесты аккумуляторных элементов и других интересных новинок. За чистоту эксперимента ручаемся многолетней репутацией компании НЭТЕР!

Итак, сегодня изучим практические свойства и особенности литий-полимерных элементов Li-Pol 24,2 Ач, которые имеют следующие технические характеристики:

напряжение — 3,6 В;

емкость — 24,2 Ач;

токоотдача — 2C/4C;

габариты — 171×71×9,5 мм;

вес — 235 г;

удельная энергоемкость — 370 Вт*ч/кг.

Итак, что мы имеем? Самое очевидное и заметное даже взгляду непрофессионала — довольно небольшие габариты и малый вес. При этом, что точно отметят специалисты, ячейка имеет высокую удельную энергоемкость (370 Вт*ч/кг) и общую емкость в 24 200 мАч.

© neter.pro

Еще один логичный вопрос — когда возникает необходимость в конструировании аккумулятора именно на основе таких ячеек? Ответ довольно закономерен — когда нужна батарейка с максимальной емкостью при условии ограниченных заказчиком размеров.

В НЭТЕР с такими проектами/заказами сталкиваются достаточно часто. Например, недавний кейс «Вызов глубин: как мы увеличили автономность подводного буксировщика в 2,5 раза», о котором сообщали в телеграм-канале компании. Здесь наши инженеры успешно решили задачу по увеличению времени автономной работы подводного буксировщика при жестких ограничениях по габаритам и форме корпуса.

Если же сборная батарея не предусмотрена проектом или ее невозможно разместить из-за небольших габаритов батарейного отсека, то ячейка Li-Pol 24,2 Ач — настоящее спасение и выход из сложной ситуации.

Теперь сравним элемент-новинку с другими ячейками из постоянного ассортимента НЭТЕР

Модель ячеек на 17 Ач и 20 Ач в аккумуляторных сборках — проверенные решения, которые множество раз на «отлично» показали себя в наших тестах. Поэтому проба новинки была несколько волнительной, но вот, что получилось.

Для удобства составили подробную табличку с основными характеристиками и результатами всей «троицы»

© neter.pro

Плюсы новинки, которые видны сразу и невооруженным глазом:

• Меньше габариты! По сравнению с 17 Ач, экономия пространства (сравним 170×71×9,5 мм у новинки и 170×70×10,3 у предшественника) составляет 5,9%, что для многих проектов критически важно. Разница с 20 Ач не такая существенная, но давайте перейдем к следующему пункту;

• Меньше вес! Новые ячейки легче, чем предшественники 17 Ач и 20 Ач. Казалось бы, небольшая разница в 10 гр и 12 гр, но она также может стать решающим фактором;

• Емкость! А это уже более существенно, поэтому и отражается в названии новинки и ее предшественников. Емкость ячейки на 7,2 Ач больше, чем у 17Ач, и на 4,2 Ач, чем у 20 Ач

• Удельная энергоемкость! больше всего среди сравниваемых образцов. На 43% по сравнению с ячейкой 17 Ач — 370 Вт*ч/кг против 257 Вт*ч/кг.

• Инженеры НЭТЕР также отразили в табличке разницу напряжения, ведь мы за чистоту эксперимента. У новой ячейки оно ниже на 0,1 В, но очень советуем просмотреть сравнительные графики разряда, приведенные ниже. Судя по тестам разряда при токоотдаче 2C, разница не является критичной.

© neter.pro

Синий цвет — график разряда ячейки Li-Pol 17 Ач.

Оранжевый — разряд ячейки Li-Pol 20 Ач.

Серый — график разряда ячейки Li-Pol 24,2 Ач.

Важно, что тестирование ячеек проводилось при комнатной температуре. При этом ни один из задействованных образцов не нагревался свыше 60 градусов по Цельсию (при токоотдаче от 0,2С до 2С). Без лишней скромности можно сказать, что это прекрасный результат, показывающий безопасность элементов.

© neter.pro

Что видим и что получается? По мнению инженеров НЭТЕР, очевидно, что у ячейки 24,2 Ач срок работы дольше, если сравнивать с 17 Ач и 20 Ач. Падение напряжения происходит заметно медленнее.

Какие выводы можно сделать из этого небольшого, но очень честного и объективного тестирования? Литий-полимерный аккумуляторный элемент 24,2 Ач показал отличные свойства во время тестирования. Отсюда можно сделать логичный вывод — именно эта ячейка оптимальна для аккумуляторной сборки, в рамках которой стоит задача добиться максимальной емкости при минимальных размере и весе.

Обязательно продолжим публикацию обзоров тестов новинок от НЭТЕР, сделанных именно в России!

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