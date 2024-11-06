Новая школа на 1000 мест открылась в нижегородской Выксе

© in.gipernn.ru

Новая школа на тысячу мест начала работу в городе Выксе Нижегородской области. Проект реализован в рамках национального проекта «Образование».

Общая площадь новой школы составляет 21,6 тысячи квадратных метров, что позволило разместить все необходимое для комфортного получения знаний. В школе оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы.

© i4.gipernn.ru

© id.gipernn.ru

© im.gipernn.ru

© ie.gipernn.ru

© id.gipernn.ru

© if.gipernn.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈