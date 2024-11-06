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Великоросс 06 ноября 2024, 21:29 Детские сады и школы

Новая школа на 1000 мест открылась в нижегородской Выксе

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 © in.gipernn.ru

Новая школа на тысячу мест начала работу в городе Выксе Нижегородской области. Проект реализован в рамках национального проекта «Образование».

Общая площадь новой школы составляет 21,6 тысячи квадратных метров, что позволило разместить все необходимое для комфортного получения знаний. В школе оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы.

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Источник: https://ria.ru/20241106/shkola-1982...5bc597e-abfc-5d30-8b17-ac03a3ed3a45

Нижегородская область
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