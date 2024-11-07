«Агропромкомплектация» запустила производство сгущенной сыворотки

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Дмитрогорский молочный завод (ДМЗ входит в Группу компаний «Агропромкомплектация») планирует в декабре вывести на полную производственную мощность цех по сгущению творожной сыворотки. Среднесуточный объем выработки продукта составит 15,6 тонн. В год ДМЗ будет производить порядка 5,7 тыс. тонн сгущенной сыворотки.

Цех запустили в сентябре, и на текущей момент он перерабатывает 80% объема сыворотки, образующейся при производстве творога. Технологический процесс включает очистку творожной сыворотки от жира, ее пастеризацию и сгущение по сухим веществам с 6,5% до 34%. Сгущенную сыворотку ДМЗ уже начал поставлять партнерам, специализирующимся на производстве сухих молочных смесей.

Отметим, что цех по сгущению творожной сыворотки построен в рамках крупного инвестпроекта по комплексной реконструкции и модернизации Дмитрогорского молочного завода. ГК «Агропромкомплектация» инвестировала 3,9 млрд рублей в расширение и усовершенствование технологических мощностей ДМЗ.

Дмитрогорский молочный завод расположен в Конаковском районе Тверской области. Это одно из самых инновационных предприятий по переработке молока в России. Имеет максимальный уровень автоматизации и роботизации. ДМЗ перерабатывает 170 тыс. тонн сырого молока в год, производит 78 тыс. тонн готовой молочной и кисломолочной продукции, которая реализуется под брендом «Искренне Ваш».

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