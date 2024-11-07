В Ивановской области завершилась газификация

© ria.ru

В Ивановской области газифицировали два последних районных центра — Верхний Ландех и Пестяки, теперь во всех районах региона есть природных газ.

В каждый районный центр нашей Ивановской области пришел газ. Больше нет в Ивановской области ни одного районного центра, где не было бы возможности подключиться к газу. Это не точка, это на самом деле только начало работы по подключению домовладений, по подключению населенных пунктов, наших деревень к газу.

Для газификации Верхнего Ландеха в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2021-2025 годы был построен межпоселковый газопровод от поселка Лух протяженностью более 53 километра, а также построено 30 километров внутрипоселковых сетей. Выполненные работы создали техническую возможность для подключения к газу 795 домовладений.

Также газовая инфраструктура построена еще в двух населенных пунктах района — деревнях Татьяниха и Токарево.

Природный газ пришел и в Пестяковский район, который ранее не был газифицирован. В Пестяках к «голубому топливу» уже подключены первые потребители — 82 домовладения. Общая протяженность газопроводов в поселке — 50 километров, их строительство создает условия для газификации 1426 домовладений.

Газ в Пестяковский район пришел из Нижегородской области, что является специальным техническим решением, разработанным специалистами компании «Газпром межрегионгаз Иваново». Благодаря этому работы по газификации муниципалитета удалось провести гораздо быстрее.

В свою очередь, директор компании «Газпром межрегионгаз Иваново» Сергей Мазалов добавил, что следующим этапом работ по газификации станет перевод на «голубое топливо» угольных котельных в Верхнем Ландехе и Пестяках, а также социальных объектов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈