В ХМАО открыт новый детский сад

Великоросс 07 ноября 2024, 20:05 Детские сады и школы
В ХМАО открыт новый детский садСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В ХМАО открыт новый корпус детского сада в 21 микрорайоне Нижневартовска .
Четырехэтажное здание площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 320 детей и предусматривает 16 групп разных возрастов.
В детсаду есть два музыкальных зала, бассейн, компьютерный класс, мультипликационная студия.
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Великоросс