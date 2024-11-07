В ХМАО открыт новый детский сад

© s.ura.news

В ХМАО открыт новый корпус детского сада в 21 микрорайоне Нижневартовска .

Четырехэтажное здание площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 320 детей и предусматривает 16 групп разных возрастов.

В детсаду есть два музыкальных зала, бассейн, компьютерный класс, мультипликационная студия.

© s.ura.news

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