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Великоросс 07 ноября 2024, 20:05 Детские сады и школы

В ХМАО открыт новый детский сад

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 © s.ura.news

В ХМАО открыт новый корпус детского сада в 21 микрорайоне Нижневартовска .

Четырехэтажное здание площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 320 детей и предусматривает 16 групп разных возрастов.

В детсаду есть два музыкальных зала, бассейн, компьютерный класс, мультипликационная студия.

 © s.ura.news

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Источник: https://ura.news/news/1052840414?ut...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

ХМАО
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