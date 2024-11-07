В чувашском селе Чурачики открыли новую школу

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В селе Чурачики Цивильского округа Чувашии открылась школа на 375 мест.

Строительство осуществляло АО «Передвижная механизированная колонна № 8» с марта 2023 года. Стоимость работ составила 440,6 млн рублей, из них 302,2 млн рублей выделил федеральный бюджет.

Школу строили взамен существующей, которая имеет износ 65-68%. Проект реализовали в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В здании новой школы размещены спецклассы для уроков химии, физики и труда, игровые комнаты, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты, столовая. Кабинеты оборудованы по последним стандартам, сообщили в региональном Минобре. В частности, будут использоваться мультимедийные технологии и интерактивные доски.

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