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Великоросс 07 ноября 2024, 20:16 Детские сады и школы

В чувашском селе Чурачики открыли новую школу

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 © pravdapfo.ru

В селе Чурачики Цивильского округа Чувашии открылась школа на 375 мест.

Строительство осуществляло АО «Передвижная механизированная колонна № 8» с марта 2023 года. Стоимость работ составила 440,6 млн рублей, из них 302,2 млн рублей выделил федеральный бюджет.

Школу строили взамен существующей, которая имеет износ 65-68%. Проект реализовали в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В здании новой школы размещены спецклассы для уроков химии, физики и труда, игровые комнаты, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты, столовая. Кабинеты оборудованы по последним стандартам, сообщили в региональном Минобре. В частности, будут использоваться мультимедийные технологии и интерактивные доски.

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Источник: https://pravdapfo.ru/news/v-chuvash...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

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