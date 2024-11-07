В Гусеве выпустили первые российские светодиоды для городской среды: GS LED выпустил первые отечественные светодиоды с ультра-теплым светом — коррелированной цветовой температурой 2200K.

Они обладают высокой энергоэффективностью и оптимизированными характеристиками освещения — адаптированными к условиям эксплуатации в стране. Первая партия уже интегрирована в серию парковых светильников IONIK от компании VARTON.

Светодиоды обеспечивают мягкое и комфортное свечение, которое придает уличным пространствам уютную атмосферу в темное время суток. Ультра-теплый свет с низким содержанием синего спектра минимизирует воздействие на ночную экосистему и поддерживает естественные ритмы жизни местной флоры и фауны. Высокая энергоэффективность позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию и уменьшить углеродный след. Раньше для освещения уличных пространств в России использовались светодиоды иностранного производства.

С 2021 года в стране вступил в силу закон, запрещающий госзакупку иностранной светотехнической продукции.

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