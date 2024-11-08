Гибридные аппараты УЭТМ набирают скорость

Весной 2024 году стартовало производство первого мобильного РУЭН-УЭТМ-110.

РУЭН-УЭТМ-110 в составе ММПС (Магаданская область) © www.uetm.ru

В течение всего нескольких месяцев мобильный РУЭН-УЭТМ-110 занял лидирующие позиции на рынке мобильных коммутационных аппаратов и практически каждая мобильная модульная подстанция с применением отечественного коммутационного оборудования на напряжение 110 кВ в этом году будет снабжена ячейкой РУЭН-УЭТМ-110. Кроме того, РУЭН-УЭТМ-110 является единственным КРУЭ наружной установки, которое работает на открытом воздухе с нижним пределом рабочей температуры до -60 оС в условиях крайнего севера.

РУЭН-УЭТМ-110 в составе ММПС (Республика Коми) © www.uetm.ru

Данные ячейки в составе мобильной подстанции будут обеспечивать надежное электроснабжение труднодоступных районов, в том числе добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов, а также обеспечивать электроснабжение строительства объектов федерального значения.

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