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Курганмашзавод отправил очередную партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для МЧС России. Новые машины предназначены для работы в Воркутинском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

Модульная конструкция позволяет адаптировать вездеход для специальных задач. На машину можно установить автономный пассажирский модуль, манипуляторную установку или модуль со слесарной мастерской, оборудованный электростанцией, комплектом электрогазосварщика, набором инструментов и выносными прожекторами.

Управлять 15-тонной машиной просто и удобно в любых дорожно-климатических условиях. Автономные отопители и кондиционер поддерживают комфортную температуру. В кабине практически не слышно работы силовой установки, поэтому можно разговаривать, не повышая голоса.

Многочисленные испытания и опыт работы на Крайнем Севере подтвердили высокую надежность и эффективность работы ТМ-140 при низких температурах. Специальная техника уже используется спасателями Чукотского автономного округа и Архангельской области.

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