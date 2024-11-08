На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась закладка очередного сухогруза проекта RSD59

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Проект RSD59 зарекомендовал себя как один из наиболее востребованных в сегменте грузоперевозок благодаря своей универсальности и надежности.

На производственной площадке завода ОСК «Красное Сормово» состоялась церемония закладки первой секции очередного серийного сухогруза проекта RSD59.

Генеральный директор завода «Красное Сормово» Станислав Кругляшов отметил, что на предприятии уже построено пять серий проекта RSD59. На сухогрузах этого проекта используются современные технологические решения, которые обеспечивают безопасность и эффективность работ. В следующем году ОСК планирует инвестировать в обновление и увеличение производственных мощностей предприятия.

«Инвестиционная программа предусматривает расширение производственных возможностей основных переделов, в том числе техническое перевооружение корпусообрабатывающего цеха, сборочно-сварочного производства, строительство камер очистки и окраски, удлинение достроечной набережной», рассказал Станислав Кругляшов.

По его словам, также планируется модернизация складского хозяйства и инженерной инфраструктуры предприятия. Это позволит «Красному Сормову» перейти на крупноблочное потоковое строительство судов с высокой степенью насыщенности блоков — до 20 сухогрузов в год, сообщает ОСК.

Напомним, очередная, шестая серия судов проекта RSD59 будет состоять из 34 сухогрузов — это самая большая серия судов за всю истории ОСК.

Сухогрузы RSD59 используются для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

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