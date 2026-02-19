На нижегородском заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась закладка первого в 2026 году сухогрузного судна проекта RSD59. Об этом Sudostroenie.info сообщили 18 февраля в пресс-службе корпорации.

Церемония закладки сухогруза прошла в цехе № 2 КСП завода «Красное Сормово». Традиционно закладную доску установили на днищевую секцию будущего сухогруза. Далее секция будет передана на стапель для начала формирования корпуса судна.

Сухогруз проекта RSD59 предназначен для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Проект RSD59 зарекомендовал себя как один из наиболее востребованных в сегменте грузоперевозок благодаря своей универсальности и надёжности. Суда данного проекта способны работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания.