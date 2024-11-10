Буксир «Павел Балакшин» проекта РЕГК.125.01 пополнил флот Беломорской сплавной компании

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Буксир, названный в честь первого губернатора Архангельской области, стал вторым судном проекта «Ярослав», разработанного специалистами Северного филиала Российского речного регистра. Судно построено на собственных мощностях ООО «Беломорская сплавная компания».

В 2022 году на собственной судоремонтной базе Беломорской сплавной компании был построен первый буксир проекта, названный в честь государственного деятеля генерал-полковника Александра Стрелкова.

По словам генерального директора ООО «Беломорская сплавная компания» Ивана Пуканова, необходимость появления новых судов продиктована возрастающими объемами перевозок и обновлением парка плавсредств.

«Суда класса „Ярослав“ предназначены для буксировки плавучих объектов, швартовки, выполнения рейдовых операций. Они обладают хорошей проходимостью. Мощность каждого буксира составляет 600 лошадиных сил, численность экипажа — пять человек. Судно на скорости шесть узлов может осуществлять транспортировку шести груженых барж, что является очень хорошим показателем: это позволяет перевозить значительное количество груза», — пояснил Иван Пуканов.

По его словам, на буксире предусмотрено шесть одноместных кают, прачечная, камбуз, столовая, санитарные помещения, а также палуба для размещения необходимого оборудования.

«Второе такое судно типа „Ярослав“ было построено нашими силами в этом году и введено эксплуатацию в сентябре. Буксир носит имя недавно ушедшего от нас Павла Николаевича Балакшина, который возглавлял наш регион в непростые времена перемен. Он много сделал для родного края и его жителей, поэтому мы решили увековечить его имя в названии нового плавсредства. Это — дань уважения его делам», — отметил Иван Пуканов.

В связи с недавним закрытием навигации оба буксира, как и все остальные подвижные единицы парка компании, отправлены на зиму в места отстоя в Архангельске и Котласе. Вновь на линии они выйдут в апреле следующего года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

ТТХ проекта РЕГК.125

Валовая вместимость (т) 194

Водоизмещение (т) 131,7

Длина габаритная (м) 28,20

Ширина габаритная (м) 7,20

Высота борта (м) 1,6

Осадка судна (м) 1,3

Скорость (уз) 9

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