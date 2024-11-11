В Тюмени построен детский сад «Капелька»

© t-l.ru

В микрорайоне Мелиораторов в Тюмени построен новый детский сад «Капелька». Трехэтажное здание расположено по ул. С.Путилова, 15. Его площадь 5,9 тысячи квадратных метров. В детсаду разместили 14 групп, в каждой из которых есть раздевалки, спальни, обеденная зона и санузел. Есть те, что оборудованы отдельным выходом на детские площадки, для них предусмотрены собственные места для хранения игрушек.

© t-l.ru

© t-l.ru

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