«Югдон» в Удмуртии открыл второй корпус фермы с системой автоматизированного доения

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11 ноября в СПК (колхоз) «Югдон» Малопургинского района Удмуртии открылся новый корпус коровника, рассчитанный на 140 голов скота, оснащённый современными системами роботизированного доения.

Особенностью нового объекта является внедрение системы роботизированного доения, что значительно улучшает процессы работы и увеличивает продуктивность фермерского хозяйства.

«Сегодня «Югдон» активно развивается, увеличивает поголовье крупного рогатого скота. С 2019 по 2023 год стадо выросло на 27%, достигнув численности в 1494 головы, включая 657 коров. За 9 месяцев этого года здесь произвели 4116 тонн молока

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