Российский производитель оборудования для систем газового пожаротушения Холдинг ОСК групп наращивает производство модулей газового пожаротушения МПА-КД.

Модули газового пожаротушения МПА-КД 50

Модули газового пожаротушения МПА-КД 50 © holding.oskgroup.ru

Модули газового пожаротушения МПА-КД 50 на рабочее давление 5,0 МПа изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.29.22-009-09214033-2018 изм 2. «Модули газового пожаротушения МПА-КД 50. Технические условия» и соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»), ГОСТ Р 53281-2009.

Модули предназначены для длительного хранения под давлением и выпуска в защищаемое помещение газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) при тушении пожаров класса А, В по ГОСТ 27331-87 и класса Е по Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

Модули соответствуют климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, в диапазоне температур от минус 20 ºС до плюс 50 ºС.

Модули соответствуют требованиям к сейсмостойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам, современной технологической эстетике в части эстетических и эргономических требований, а также обеспечивают удобство обслуживания и эксплуатации.

Модули предназначены для применения в составе модульных и централизованных автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ).

Модули в зависимости от диаметра условного прохода (Ду) запорно-пускового устройства (ЗПУ) подразделяются на два типоразмерных ряда:

а) модули типа МПА-КД (50-XX-50) с ЗПУ «Брандсис 0418» (Ду 50 мм, изготовитель ООО «ОСК проект», Россия) с электромагнитным, пневматическим и/или ручным способами пуска (огнетушащее вещество — хладоны, ФК-5-1-12) с баллонами вместимостью от 51 дм³ до 187 дм³:

МПА-КД (50-51-50); МПА-КД (50-52-50); МПА-КД (50-81-50); МПА-КД (50-106-50); МПА-КД (50-142-50); МПА-КД (50-147-50); МПА-КД (50-150-50); МПА-КД (50-180-50); МПА-КД (50-187-50).

б) модули типа МПА-КД (50-XX-33) с ЗПУ «Брандсис 0421» (Ду 33 мм, изготовитель ООО «ОСК проект», Россия) с электромагнитным, пневматическим и/или ручным способами пуска (огнетушащее вещество — хладоны, ФК-5-1-12) с баллонами вместимостью от 6 дм³ до 150 дм³:

МПА-КД (50-6-33); МПА-КД (50-8-33); МПА-КД (50-10-33); МПА-КД (50-16-33); МПА-КД (50-20-33); МПА-КД (50-25-33); МПА-КД (50-28-33); МПА-КД (50-32-33); МПА-КД (50-51-33); МПА-КД (50-52-33); МПА-КД (50-81-33); МПА-КД (50-106-33); МПА-КД (50-142-33); МПА-КД (50-147-33); МПА-КД (50-150-33).

ЗПУ каждого модуля оснащено мембранным предохранительным устройством (МПУ). На выходном штуцере ЗПУ установлена транспортировочная заглушка.

Модули газового пожаротушения МПА-КД 50 © holding.oskgroup.ru

Параметры и характеристики модулей МПА-КД 50

Скачать по ссылке: https://holding.oskgroup.ru/doc/2023-MPA-KD-50.pdf

Модули газового пожаротушения МПА-КД 65

Модули газового пожаротушения МПА-КД 65 на рабочее давление 6,4 МПа изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.29.22-007-09214033-2018 изм 2. «Модули газового пожаротушения МПА-КД 65. Технические условия» и соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»), ГОСТ Р 53281-2009.

Модули в зависимости от диаметра условного прохода (Ду) запорно-пускового устройства (ЗПУ) подразделяются на два типоразмерных ряда:

а) модули типа МПА-КД (65-XX-50) с ЗПУ «Брандсис 0418» (Ду 50 мм, изготовитель ООО «ОСК проект», Россия) с электромагнитным, пневматическим и/или ручным способами пуска (огнетушащее вещество — хладоны, ФК-5-1-12) с баллонами вместимостью от 40 дм³ до 150 дм³:

МПА-КД (65-40-50); МПА-КД (65-60-50); МПА-КД (65-80-50); МПА-КД (65-100-50); МПА-КД (65-120-50); МПА-КД (65-140-50); МПА-КД (65-150-50).

б) модули типа МПА-КД (65-XX-33) с ЗПУ «Брандсис 0421» (Ду 33 мм, изготовитель ООО «ОСК проект», Россия) с электромагнитным, пневматическим и/или ручным способами пуска (огнетушащее вещество — хладоны, ФК-5-1-12) с баллонами вместимостью от 40 дм³ до 150 дм³:

МПА-КД (65-40-33); МПА-КД (65-60-33); МПА-КД (65-80-33); МПА-КД (65-100-33); МПА-КД (65-120-33); МПА-КД (65-140-33); МПА-КД (65-150-33).

ЗПУ каждого модуля оснащено мембранным предохранительным устройством (МПУ). На выходном штуцере ЗПУ установлена транспортировочная заглушка.

Модули газового пожаротушения МПА-КД 65 © holding.oskgroup.ru

Параметры и характеристики модулей МПА-КД 65

Скачать по ссылке: https://holding.oskgroup.ru/doc/2023-MPA-KD-65.pdf

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈