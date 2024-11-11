ОАО «Волгограднефтемаш» успешно завершило изготовление оборудования для Астраханского ГПЗ

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На территории предприятия 11 ноября 2024 года прошло торжественное мероприятие, посвященное отгрузке абсорбера с участием представителей Астраханского ГПЗ, ПАО «Северсталь», АО «ВНИИНЕФТЕМАШ».

Флагман отечественного нефтегазового машиностроения ОАО «Волгограднефтемаш» успешно завершил изготовление абсорбера ДЭА 72С01, предназначенного для установки 4У-272 Астраханского ГПЗ. Аппарат выполнен из высококачественной коррозионностойкой стали марки 05ХГ2БА ТУ 00186217-671-2024, разработанной в тесном сотрудничестве с лидером металлургической отрасли России — ПАО «Северсталь», согласованной с ведущим научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом нефтяного машиностроения — АО «ВНИИНЕФТЕМАШ».

Потребность изготовления была обусловлена задачей замены абсорбера, находящегося в эксплуатации АГПЗ, выполненного из стали А48FPSS производства Франции, не имеющей в настоящее время полных аналогов среди российских производителей. Совместными усилиями трех компаний в 2022 году был разработан уникальный продукт — листовой прокат из коррозионностойкой стали марки 05ХГ2БА (бренд Cordis*), который полностью отвечает требованиям, предъявляемым к металлу, предназначенному для эксплуатации в среде, содержащей сероводород и позволяющий, за счет своих физико-механических свойств, обеспечить сохранение проектных массогабаритных характеристик абсорбера. Специалистами ОАО «Волгограднефтемаш» были подобраны сварочные материалы, отработаны технологии сварки и термообработки аппарата, изготавливаемого из данной стали.

Масса абсорбера, используемого для очистки газа от кислых компонентов (сероводорода, окиси углерода и т. д. ) и работающего при давлении 7,4 МПа, составляет 364 т 810 кг, длина — 39 м 860 см.

Аппарат подлежит действию Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

Возможности ОАО «Волгограднефтемаш» в части поставок крупногабаритного оборудования являются одним из его конкурентных преимуществ, позволяющим на протяжении многих лет оставаться лидером отечественного нефтегазового машиностроения. Успешная реализация этого проекта подтверждает высокий уровень компетенции и репутацию надежного поставщика.

*Правообладателем товарного знака (сталь Cordis) является ПАО «Северсталь»

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