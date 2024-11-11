Калужская птицефабрика запустила обновлённый перерабатывающий комплекс

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Крупный инвестиционный проект реализуется на Калужской птицефабрике. Он предполагает увеличение мощностей по содержанию и выращиванию птицы, существенное расширение перерабатывающего комплекса, развитие инфраструктуры для сотрудников предприятия. Общий объём инвестиций составит более 3 млрд рублей.

В рамках первого этапа на фабрике модернизирован перерабатывающий комплекс. Запущена новая технологическая линия по выпуску полуфабрикатов.

Новые инвестиции позволят калужской птицефабрике на 70 процентов увеличить производство всех видов кулинарии из мяса птицы — до 37 тыс. тонн в год. По предварительной оценке, общий объём производства готовой продукции превысит 60 тыс. тонн.

Следующим этапом станет расширение птицеводческих подразделений Калужской птицефабрики. Завершение инвестиционного проекта позволит увеличить объём производства до 72 тыс. тонн живой птицы в год.

В рамках проекта ожидается значительное увеличение рабочих мест, около 450 млн рублей будет выделено только на эти цели.

В планах предприятия — расширение географии продаж, в том числе экспортного направления, а также участие в проектах по продвижению регионального бренда.

«Птицефабрика Калужская», принадлежащая АО «Продо», является одним из крупнейших производителей мяса бройлеров в регионе. Предприятие производит 78% птицы в регионе. На Птицефабрике работают более 1,7 тыс. человек. В 2023 году объём производства предприятия составил более 50 тыс. тонн мяса птицы под брендами «Троекурово», «Рококо», «Ясная горка», «Наша Ряба».

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