Столичные производители продуктов питания нарастили объемы выпуска на 18%

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По итогам третьего квартала 2024 года в Москве выросло производство рыбных и мясных изделий, а также молочной, хлебобулочной и другой продукции. В некоторых отраслях производство выросло в два раза.

Как сообщили в районной администрации редакции sfera.fm, по итогам третьего квартала 2024 года в Москве выросло производство всех видов пищевой продукции. Пищевую промышленность столицы сегодня представляет около 320 предприятий, на которых трудятся примерно 65 тысяч человек. Поддержка города позволяет производителям наращивать объемы выпуска, расширять ассортимент и осваивать новые рынки сбыта.

Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности России. Занимать лидирующие позиции и обеспечивать внутренний рынок востребованной продовольственной продукцией производителям помогает набор эффективных инструментов поддержки. Только по итогам января — сентября 2024-го в столице вдвое выросло производство рыбных изделий, более чем на восемь процентов — мясных, почти на девять — молочной продукции, на шесть процентов увеличился выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий. За указанный период предприятия отгрузили товаров почти на 535 миллиардов рублей, что на 18 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В частности, с января по сентябрь 2024-го в Москве изготовили около 370 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, примерно 228 тысяч тонн колбасных изделий, более 112 тысяч тонн шоколада, свыше 35 тысяч тонн рыбных изделий и 13 тысяч тонн сыра. Кроме того, на 14,6 процента в столице выросло производство напитков.

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