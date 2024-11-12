Экспорт кондитерских сахаристых изделий тульских производителей увеличился в 2,4 раза

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817 тонн кондитерских сахаристых изделий отправили за рубеж тульские производители за 10 месяцев 2024 года.

Это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среди экспортированных сладостей — зефир, пастила, суфле, меренга и другие изделия, включая традиционную белевскую пастилу.

Кондитерская продукция тульских производителей пользуется спросом в ряде зарубежных стран. Крупнейшие ее покупатели — Китай, Узбекистан, ОАЭ, Абхазия, в ЕАЭС — Беларусь и Казахстан.

В списке стран-импортеров тульского зефира и пастилы в 2024 году появились Сербия, Сингапур и Таиланд.

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