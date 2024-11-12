В Северске открылся карьерный центр Сибирского химического комбината

© www.atomic-energy.ru

В Северске Томской области открылся Центр карьеры Сибирского химического комбината (АО «СХК»), который входит в топливный дивизион Росатома «ТВЭЛ». Центр стал частью образовательно-производственного кластера «Атомный прорыв», созданного в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Северского промышленного колледжа.

Центр карьеры СХК предоставляет школьникам и студентам уникальные возможности: освоить необходимые профессиональные навыки, наладить контакт с потенциальными работодателями, познакомиться с атомной промышленностью и деятельностью СХК. Современное оборудование и оснащение Центра обеспечивают доступ к актуальной информации о трудоустройстве, помогают развивать управленческие и профессиональные компетенции, а также создают условия для обмена опытом с представителями СХК и его партнёрами.

«Такие инициативы важны для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в высокотехнологичных отраслях. Взаимодействие колледжа и комбината открывает для студентов новые карьерные перспективы, как в СХК, так и на других предприятиях Северска и Томской области», — отметил Станислав Вторушин, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «СХК».

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» Северский промышленный колледж готовит специалистов по востребованным направлениям, таким как «Мастер слесарных работ», «Монтаж и обслуживание промышленного оборудования», «Релейная защита и автоматизация электрических станций и сетей», «Электромонтер по ремонту электрооборудования». Профессиональная подготовка ведется в соответствии с современными стандартами и требованиями отрасли.

В 2023 году Северский промышленный колледж получил грант в размере 100 млн рублей на обновление учебного оборудования. АО «СХК» также вложило 46 млн рублей в развитие материальной базы колледжа, заинтересованное в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈