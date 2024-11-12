Предприятие по первичной переработке мяса скота запустили в селе Верхний Кункур Забайкалья

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Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Забайкальский фермер» ведет деятельность с 2020 года. Два года назад в целях увеличения производственных мощностей кооператив получил грант на развитие материально-технической базы в размере 26,8 млн рублей. В настоящее время план расходов кооператива реализован в полном объеме: на средства господдержки приобретено и установлено технологическое и холодильное оборудование. Сегодня состоялся запуск цеха по первичной переработке скота, открытие новой линии позволит обеспечить население близлежащих районов свежей мясной продукцией.

Сельхозкооператив «Забайкальский фермер» в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежегодно получает субсидии на развитие сельской кооперации.

Благодаря средствам господдержки на общую сумму свыше 11 млн рублей кооператив, начиная с 2021 года приобрел 350 голов крупного рогатого скота. Увеличение поголовья позволило членам «Забайкальского фермера» нарастить сырьевую базу, что в дальнейшем обеспечит стабильную работу перерабатывающих цехов.

Отметим, что только в текущем году в сельхозкооперативе трудоустроено восемь человек. Также в деятельность вовлечено 38 членов из числа фермерских и личных подсобных хозяйств.

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