Пример расширения функционала автокрана

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В ноябре Челябинский механический завод произвел отгрузку автокрана грузоподъемностью 35 тонн для компании, занимающейся техническим обслуживанием и ремонтом оборудования атомных станций и других промышленных и энергетических объектов.

По условиям Заказчика в базовую комплектацию автокрана Челябинец были добавлены различные опции:

— электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков. Она обеспечивает плавность и точность позиционирования грузов;

— противовесы массой по 3,0 тонны для эффективной работы с более тяжелыми грузами на средних и дальних вылетах;

— вторая (вспомогательная) грузовая лебедка с «коньком» (гусек длиной 0,7 м) на оголовке стрелы и дополнительная крюковая подвеска для оперативной работы с «легкими» грузами;

— видеокамера на лебедке, обеспечивающая контроль за намоткой грузового каната;

— централизованная система смазки шасси для своевременной подачи смазки к подвижным частям. Это увеличивает срок эксплуатации и упрощает техническое обслуживание шасси;

— дополнительный отопитель и кондиционер в кабину шасси для обеспечения комфортного температурного режима в любое время года;

— дополнительные инструментальные ящики, предназначенные для перевозки и хранения инструмента и строп;

— автомагнитола в кабине шасси и кабине оператора.

После успешного прохождения испытаний автокран Челябинец отправился к Заказчику. Спецтехника будет эксплуатироваться в одном из подразделений головной специализированной ремонтной организации атомной отрасли России.

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