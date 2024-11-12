На бывшем заводе Scania-MAN начали выпускать новые российские тяжелые грузовики

© s.auto.drom.ru

На площадке бывшего завода Scania-MAN в Санкт-Петербурге началась сборка новых российских тяжелых грузовиков, которые предназначены для гражданского рынка и носят марку БАЗ, известную прежде всего по военной технике.

В настоящее время изготавливается предсерийная партия грузовиков БАЗ 6×6 — эти прототипы используют для сертификационных испытаний. Товарные образцы пойдут с 2025 года, основными заказчиками новой продукции должны стать предприятия нефтегазового и лесопромышленного сектора.

Бывшую площадку Scania-MAN переименовали в завод «Романов», учредители его не раскрываются. Однако стоит заметить, что прототип гражданского БАЗа корреспондент Дрома внимательно изучал в 2023-м — тогда машину позиционировали как разработку концерна «Алмаз-Антей», частью которого является и Брянский автозавод, то есть держатель марки БАЗ.

Новый гражданский БАЗ — это тяжелый грузовик 6×6 с полностью независимыми пружинными подвесками.

Думаете, новинка собрана из китайских компонентов? Не угадали. Почти вся конструкция российская.

Как передает телеграм-канал «Грузовики и вообще», БАЗ 6×6 оснащен 11,1-литровым турбодизелем ЯМЗ-653.1 мощностью 500 л.с. и крутящим моментом 2000 Нм. Коробка передач механическая, также марки ЯМЗ.

Кабина полностью оригинальная, каркасно-панельного типа. «Клетка» сварена из стальных труб квадратного сечения, наружные панели отформованы из композитов.

Диапазон полных масс для седельного тягача 6×6 — от 13 до 36 тонн, при собственной массе машины 13 тонн.

Предполагается выпускать целое семейство полноприводных грузовиков с количеством осей от двух до четырех. Также запланированы машины 6×4.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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