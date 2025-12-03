1 декабря в Новом Уренгое состоялась торжественная передача в опытно-промышленную эксплуатацию ООО «Газпром добыча Ямбург» седельного тягача «БАЗ» отечественного производства, это самый первый переданный реальному эксплуатанту экземпляр.

Перед передачей БАЗ S34A10 преодолел более 5 тыс. км из Санкт-Петербурга, где находится завод по производству грузовиков, в Новый Уренгой. На отметке 4 тыс. км в Югорске автомобиль прошел первое регламентное обслуживание.

Тягач будет использоваться для транспортировки грузов в составе автопоезда с увеличенной полной массой в тяжелых дорожных условиях. В течение шести месяцев техника пройдет испытания в подразделениях «Газпрома» по специальной программе с оценкой эксплуатационных характеристик и потребительских свойств, включая стоимость владения.

По итогам испытаний будет принято решение об использовании автомобиля в дочерних компаниях Группы «Газпром».

«Предстоит проверка пределов возможностей этого автомобиля в условиях Арктики и удаленности от крупных населенных пунктов. Первые впечатления вселяют оптимизм. Машина создана с пониманием северных реалий», — отметил на церемонии генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергей Шалимов.

Седельный тягач «БАЗ» оборудован габаритными шасси повышенной проходимости с использованием транспортных осей специальной конструкции и независимой подвеской — оригинальными разработками российских инженеров. Современная конструкция и модульный подход дают возможность формировать разнообразный модельный ряд. Транспортное средство представлено несколькими вариантами шасси с разными колесными формулами и пятью вариантами кабин, приспособленных для работы в экстремальных условиях.

Также в АО «Романов» рассказали, что компания получила официальный статус уполномоченного изготовителя. Это значит, что теперь компания может самостоятельно оформлять электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) для тяжелых грузовиков собственного производства, а также реализовывать свою продукцию не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане и других странах ЕАЭС.

Завод по производству грузовиков БАЗ в Шушарах площадью 20,9 тыс. кв. м позволяет вести полный цикл — от разработки до тестирования и производства. Ранее в компании заявили, что уровень локализации превышает 90%. В 2026 году планируется выпустить 600 единиц техники, а в течение трех лет увеличить объем до 2 тыс. ежегодно.

