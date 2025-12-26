MAX
2 дня назад 2158
Великоросс Производство

В Санкт-Петербурге началось серийное производство грузовиков БАЗ

© ria.ru

Серийное производство тяжёлых полноприводных грузовых автомобилей и шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ началось в пятницу на промплощадке в промзоне Шушары в Санкт-Петербурге.

В августе городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщал, что грузовики БАЗ проходят эксплуатационные испытания. Их серийное производство организовано в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между правительством Петербурга, Минпромторгом России и АО «Романов». Отмечалось, что грузовики повышенной проходимости БАЗ с высокой импортозамещающей компонентной базой заменят большегрузы иностранных производителей, ушедших с российского рынка.

Как отметил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз — Антей» Михаил Подвязников, основой проекта, который реализован входящим в «Алмаз — Антей» АО «Романов», стали инженерные решения, применявшиеся при создании военных тягачей и шасси на Брянском автомобильном заводе.

«В следующем году мы должны выпустить 600 автомобилей», — добавил он.

Источник: ria.ru

Комментарии 12

  • Нет аватара termometrix27.12.25 07:40:21

    Удачи!

    #1310569
  • vassso1 vassso127.12.25 20:00:34

    Больше всего мне в этом проекте нравится, что почти вся комплектуха — российская!
    Ну и заводу успехов в развитии. 😉 🤝

    #1310586
    • Вадим Захаров Вадим Захаров28.12.25 06:07:59

      А мне больше всего нравится, что заграничные машины попадая к нам становятся в полтора раза дороже, и когда их собирают у нас они тоже дороже. А наши машины пересекая границу становятся дешевле. Но нам гражданам России дешевле их там покупать нельзя, при ввозе накрутят цену за это. А если кому не нравится в чатах «сделаю у нас «назовут глупым либералом, и объяснят что это хорошо, а кому не нравится, тот русофоб ) а почему мне должно нравиться что наши отечественные машины я должен покупать дороже чем иностранцы. Чую где-то подвох, не пойму где.

      #1310592
      • Нет аватара termometrix28.12.25 13:55:32

        Экономия от масштаба — это когда стоимость единицы продукции снижается (становится дешевле) по мере того, как фирма производит ее больше.

        #1310597
      • Элина Смирнова Элина Смирнова28.12.25 15:28:30

           

        #1310602
      • Нет аватара DimaY28.12.25 21:04:52

        Два раза покупал японский холодильник, тошик и три ромба. В обоих случаях они в России стоили значительно дешевле, чем продаются в Японии. Вот такая фигня.

        #1310614
  • Вадим Захаров Вадим Захаров28.12.25 06:17:40

    Зачем мне вникать в запутанную риторику и глупые аргументы. Я вижу результат. Собранные у нас китайские машины дороже не только чем они стоят в Китае, они дороже чем ввезённые из Китая. Мне говорят, что я не разбираюсь в экономике, пошлины и все такое. Я понимаю что меня грабят) местная сборка дешевле,куда уходят мои деньги? Это типа демпинг Китая. А в Китае они сами себе демпенгкют что ли.Какой демпинг Китая если у них то свои машины дешевле чем те которые продают за границей. Так ведь и должно быть.

    #1310593
    • Нет аватара termometrix28.12.25 13:59:12

      Сколько миллионов грузовиков производится в Китае и сколько тысяч в России? Огромная разница. Кроме того, рабочая сила в России в среднем оплачивается выше, чем в Китае, а еще и логистика в России дороже,потому что где расположен Китай и где проживает 80% населения России?

      #1310598
      • Krutenn Krutenn28.12.25 15:17:24

        Плюс в Китае менеджеры себе бешеные бонусы не выписывают — причем на АвтоВАЗе это делается даже при гос дотациях. Одно время премиальные бонусы там были гораздо выше чем у РЕНО.

        #1310600
        • Нет аватара termometrix28.12.25 17:47:17

          В Китае дотации выплачиваются практически во всех отраслях экономики.Многие страны мира в течение многих лет прямым или косвенным образом стараются помочь своему хозяйству.
          Кроме того,при обесценении рубля импортные комплектующие для автомобильной промышленности также становятся дороже в рублях,делая, таким образом, стоимость всей продукции, грузовика в данном случае дороже в целом.

          Отредактировано: termometrix~17:50 28.12.25
          #1310608
      • Элина Смирнова Элина Смирнова28.12.25 15:27:15

        У нас рабочая сила дороже, чем в Китае ?! Это анекдот?

        #1310601
        • Sniper_78 Sniper_7828.12.25 16:51:20

          Это реальность))) В автомобильной промышленности у нас зарплата в среднем на 15% выше, чем в Китае. Если брать по профессиям, то, например, токарь-оператор ЧПУ в Китае зарабатывает в среднем в два с половиной раза меньше, чем его коллега в России.

          Отредактировано: Sniper_78~16:55 28.12.25
          #1310605