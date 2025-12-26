Серийное производство тяжёлых полноприводных грузовых автомобилей и шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ началось в пятницу на промплощадке в промзоне Шушары в Санкт-Петербурге.

В августе городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщал, что грузовики БАЗ проходят эксплуатационные испытания. Их серийное производство организовано в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между правительством Петербурга, Минпромторгом России и АО «Романов». Отмечалось, что грузовики повышенной проходимости БАЗ с высокой импортозамещающей компонентной базой заменят большегрузы иностранных производителей, ушедших с российского рынка.

Как отметил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз — Антей» Михаил Подвязников, основой проекта, который реализован входящим в «Алмаз — Антей» АО «Романов», стали инженерные решения, применявшиеся при создании военных тягачей и шасси на Брянском автомобильном заводе.

«В следующем году мы должны выпустить 600 автомобилей», — добавил он.