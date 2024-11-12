В Москве вдвое выросло производство компьютеров, электроники и оптики

© rg.ru

С января по сентябрь 2024 года в Москве более чем в два раза вырос объем производства полупроводниковых приборов, печатных плат, счетчиков потребления электроэнергии, портативных компьютеров и других высокотехнологичных устройств.

Москва активно развивает интеллектуальные, высокотехнологичные предприятия, которые сегодня составляют примерно треть от всех столичных компаний, — рассказал заммэра. — Благодаря поддержке города они укрепляют свой инновационный потенциал и сохраняют лидирующие позиции на рынке. Так, с января по сентябрь производители компьютеров, электроники и оптики нарастили выпуск на 107,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Востребованность столичной продукции подтверждается увеличением объемов поставок — промышленники отгрузили заказчикам товаров почти на 465 миллиардов рублей, что на 40 процентов превышает результаты января — сентября 2023-го.

Сегодня выпуском компьютеров, оптики и электроники в столице занимается около 370 компаний, на которых трудятся более 30 тысяч человек. За три квартала 2024 года столичные промышленники Москвы увеличили отгрузку компьютеров и периферийного оборудования на треть, поставки коммуникационного оборудования выросли более чем вдвое, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 32 процента, а бытовой электроники — в 2,5 раза.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈