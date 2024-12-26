Выпуск компьютеров и электроники за 11 месяцев в РФ вырос на 33% в годовом сравнении

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33,3% — рост отечественного производства компьютеров и электроники.

▪️ За 11 месяцев 2024 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России выросло в годовом выражении на 33,3%, — констатирует Росстат.

▪️ 139 млрд рублей — объём производства компьютеров, их частей и принадлежностей с января по ноябрь текущего года. Рост в годовом выражении составил 15,2%.

По данным Росстата, в частности, производство компьютеров, их частей и принадлежностей в ноябре выросло на 5,6% по сравнению с ноябрем 2023 года, а по сравнению с октябрем 2024 года — на 9,4%. В абсолютном выражении производство компьютеров в ноябре составило 19,9 млрд рублей.

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