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А-КОНТРАКТ запускает третью производственную площадку, на которой будет выполняться весь спектр работ по сборке, контролю и испытаниям электронных блоков. Площадка усилит направление выводного монтажа и селективной пайки, а также даст возможность оперативно реагировать на изменения потребностей рынка.

Стремительно меняющиеся экономические условия диктуют производителям электроники свои требования: два-три года назад российский рынок ощущал рост спроса на сборку материнских плат и процессоров, сегодня нуждается в возможностях монтировать крупные партии плат с выводными компонентами, разъёмами, резисторами и термочувствительными элементами. Что будет завтра? Ответить на этот вопрос сложно, а потому эффективному контрактнику следует быть готовым ко всему.

Именно поэтому А-КОНТРАКТ расширяет свои возможности для того, чтобы соответствовать актуальным запросам заказчиков. На 1 200 м2 новых производственных площадей введены в эксплуатацию:

— участки выводного монтажа и селективной пайки;

— SMT линия автоматизированного поверхностного монтажа;

— участки контроля и испытаний;

— участки отмывки и нанесения конформных покрытий.

Все подразделения оснащены высокотехнологичным оборудованием и готовы к выполнению любых заказов. Персонал третьей производственной площадки А-КОНТРАКТ насчитывает 60 квалифицированных сотрудников.

Расширение возможностей значительно повышает эффективность А-КОНТРАКТ при выполнении сложных и крупносерийных заказов, гарантируя безупречное качество продукции и точное соблюдение оговорённых сроков. А при необходимости предоставления дополнительных услуг по проекту (например, металлообработки или различных видов испытаний электронных блоков) ресурс новой производственной площадки позволит быстро и результативно внедрить необходимые техпроцессы и установить требуемое оборудование.

Подробнее о возможностях новой производственной площадки читайте на сайте компании А-КОНТРАКТ .

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