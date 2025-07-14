А-КОНТРАКТ запускает третью производственную площадкуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
печатные платы © a-contract.ru
А-КОНТРАКТ запускает третью производственную площадку, на которой будет выполняться весь спектр работ по сборке, контролю и испытаниям электронных блоков. Площадка усилит направление выводного монтажа и селективной пайки, а также даст возможность оперативно реагировать на изменения потребностей рынка.
Стремительно меняющиеся экономические условия диктуют производителям электроники свои требования: два-три года назад российский рынок ощущал рост спроса на сборку материнских плат и процессоров, сегодня нуждается в возможностях монтировать крупные партии плат с выводными компонентами, разъёмами, резисторами и термочувствительными элементами. Что будет завтра? Ответить на этот вопрос сложно, а потому эффективному контрактнику следует быть готовым ко всему.
Именно поэтому А-КОНТРАКТ расширяет свои возможности для того, чтобы соответствовать актуальным запросам заказчиков. На 1 200 м2 новых производственных площадей введены в эксплуатацию:
- — участки выводного монтажа и селективной пайки;
- — SMT линия автоматизированного поверхностного монтажа;
- — участки контроля и испытаний;
- — участки отмывки и нанесения конформных покрытий.
Все подразделения оснащены высокотехнологичным оборудованием и готовы к выполнению любых заказов. Персонал третьей производственной площадки А-КОНТРАКТ насчитывает 60 квалифицированных сотрудников.
Расширение возможностей значительно повышает эффективность А-КОНТРАКТ при выполнении сложных и крупносерийных заказов, гарантируя безупречное качество продукции и точное соблюдение оговорённых сроков. А при необходимости предоставления дополнительных услуг по проекту (например, металлообработки или различных видов испытаний электронных блоков) ресурс новой производственной площадки позволит быстро и результативно внедрить необходимые техпроцессы и установить требуемое оборудование.
Подробнее о возможностях новой производственной площадки читайте на сайте компании А-КОНТРАКТ .
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