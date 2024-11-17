Продажи новых автобусов в октябре заметно выросли

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По итогам октября 2024 года в России было реализовано 1 707 новых автобусов — на 60% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Треть рынка принадлежит отечественной марке «ПАЗ», чьи продажи во второй осенний месяц составили 569 единиц.

На второй строчке рейтинга расположился российский «ЛИАЗ» с результатом 290 реализованных автобусов. На третьей позиции находится китайский Yutong (264 шт.).

Также в пятёрку лидеров вошли отечественные бренды «НЕФАЗ» и «КАМАЗ» (104 и 100 шт. соответственно).

В модельном рейтинге пятёрку самых востребованных автобусов в октябре возглавляет «ПАЗ 3204» с показателем 362 проданных экземпляра. Второе место занимает «ЛИАЗ» 5292″ (204 шт.), третье — «ПАЗ 3205» (130 шт.).

Дальше идут «НЕФАЗ 5299» (104 шт.) и Yutong ZK6128H (93 шт.).

Что касается результатов за 10 месяцев 2024 года, то продажи за этот период составили 15 572 новых автобуса. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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