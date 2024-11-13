«Калашников» поставил контрольно-проверочные машины для ПТРК

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АО «Концерн «Калашников» выполнил в полном объеме государственный контракт на изготовление и поставку контрольно-проверочных машин (КПМ) 9В871-9 для тестирования противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в адрес заказчика. Отметим, что план их производства на 2024 год осуществлен с опережением.

«Калашников» — единственный в России поставщик КПМ 9В871-9 для проверки современных ПТРК. Предприятие успешно осуществляет разработку и выпуск машин для контроля управляемых противотанковых ракет, а также проведения технического обслуживания переносных пусковых установок.

В состав КПМ 9В871-9 входят комплекты контрольно-проверочной аппаратуры и стандартные радиоизмерительные приборы, поставщиками которых являются многие предприятия ОПК, в том числе ПАО «Кировский завод «Маяк» и АО «ЦНИИТОЧМАШ» (оба — концерн «Калашников»).

Напомним, в 1969 году решением Министерства оборонной промышленности СССР Ижевский машиностроительный завод (сейчас — АО «Концерн «Калашников») назначили головным предприятием по разработке и выпуску средств технического обслуживания и текущего ремонта (СТОР) противотанковых, танковых и малогабаритных зенитных ракетных комплексов ближнего действия. За 55 лет на Ижмаше создано более 40 типов СТОР и проведено несколько сотен НИОКР. Только в 80-е годы прошлого столетия предприятие изготавливало и поставляло для нужд Советской Армии до 160 контрольно-поверочных машин различного назначения в год.

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