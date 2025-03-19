«Калашников» представил новейший зенитный ракетный комплекс «Крона» заказчику

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Концерн «Калашников» представил заказчику полнофункциональные макетные образцы боевого модуля, двухдиапазонного радиолокационного комплекса и автоматизированного рабочего места командного пункта управления зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона».

Ранее концерн показал экспортный вариант комплекса — «Крону-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая прошла в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в феврале.

Комплекс «Крона-Э» предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса.

«Крона-Э» — это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, которые объединены между собой в систему. Средствами поражения ЗРК являются зенитных управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты», — отмечает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

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