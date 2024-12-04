«Калашников» тестирует мотоциклы специального назначения для СВО

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АО «Концерн «Калашников» продолжает тестирование мотоциклов специального назначения в различных соединениях войск в приграничных районах зоны проведения специальной военной операции.

Боевой мотоцикл электрический (БМЭ) производства концерна «Калашников» продемонстрировал ряд характеристик, имеющих важное значение в условиях боевых действий: быстрое передвижение, маневренность, легкость, относительная бесшумность, малозаметность, отсутствие свечения в тепловых приборах, возможность ухода от беспилотников и других средств поражения.

«В современных условиях характер ведения боевых действий претерпел существенные изменения. Образцы техники, которые прежде рассматривали как узко специализированные или вспомогательные, сегодня широко востребованы и применяются в полную силу своих тактико-технических преимуществ», — отметил генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

В настоящее время «Калашников» дорабатывает существующие модели и создает новые виды мототехники под актуальные требования заказчиков. В частности, ведется работа над концептом мотоцикла, который может быть оснащен гибридным двигателем, использующим два источника энергии — сгорание топлива и электричество.

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