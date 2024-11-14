ОДК впервые представила новейший авиационный двигатель 5-го поколения.

Новейший двигатель 177С для самолетов оперативно-тактической авиации имеет улучшенные характеристики и относится к пятому поколению. Сниженный на всех режимах работы расход топлива позволяет уменьшить эксплуатационные расходы. Кроме того, двигатель обеспечивает увеличенное энергопотребление для питания электронных систем современных самолетов. Силовая установка также увеличивает их дальность полета.

В экспозиции ОДК также впервые демонстрирует зарубежным партнерам полноразмерные макеты новых двигателей АЛ-31ФН серии пять и СМ-100. При их создании используются технологии и материалы, характерные для двигателей пятого поколения.

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