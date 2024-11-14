Строительство головного судна проекта 1701 завершено

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Средний рыболовный морозильный траулер «Орион» построен на судостроительном заводе «Отрадное» в Ленинградской области по заказу мурманской компании «Стрелец». Судно соответствует классу Российского морского регистра судоходства, и сегодня, 14 ноября 2024 года, ему был выдан комплект судовых документов.

Траулер предназначен для промысла донных и пелагических видов рыб, таких как треска, пикша, сайда, палтус, зубатка, камбала и окунь. Он оснащен современным оборудованием для траления, обработки и заморозки улова прямо на борту, что позволяет производить до 70 тонн мороженой продукции.

Длина судна составляет 61,04 метра, ширина — 14 метров, высота борта — 8,85 метра. Валовая вместимость судна — 2342 единицы, экипаж — 40 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса. Судно имеет неограниченный район плавания. Класс: КМ⍟ Ice2 AUT1 (REF) Fishing vessel, сообщает Российский морской регистр судоходства.

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