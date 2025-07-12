СУЭК запустила новый угольный разрез в Якутии

СУЭК запустила новый угольный разрез в ЯкутииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Якутии заработал Кабактинский угольный разрез. Он расположен в в 25 километрах от железнодорожной станции Нерюнгри.
Новый проект АО «Кабактинская» (структура СУЭК) может перерасти в один из крупнейших для региона — подтверждённые запасы составляют 127 млн т, ресурсы оцениваются в 1,2-1,7 млрд т.
С момента начала подготовки в 2024 году до запуска прошло менее пяти месяцев. По словам директора по производственным операциям СУЭК Александра Логинова, запуск потребовал десятков инженерных решений, при этом проект уже вышел на промышленную стадию. К 2027 году на первом участке планируется добывать до 750 тыс. т угля в год.
На новом участке сформирован собственный парк горной техники, включающий в себя шесть экскаваторов, 21 самосвал, пять бульдозеров и фронтальных погрузчиков, две буровые установки.
Кроме того, полным ходом ведется строительство 20-километровой автодороги, которую прокладывают по тайге от города Нерюнгри до производства. Больше половины пути уже пройдено — на данный момент готов 13-километровый участок этой дороги. Сложности проекту добавляет то, что трасса пролегает через пересеченную местность с подъемами и спусками, а ее средняя высота варьируется от 800 до 1000 метров над уровнем моря. Дорога будет достаточно широкой — шесть метров.
Разрез ориентирован не только на добычу: в проект заложены мероприятия по рекультивации и сохранению традиционного уклада жизни. Компания обещает трудоустройство сотен человек, рост налоговых отчислений и вклад в развитие экономики Нерюнгринского района, на долю которого уже сейчас приходится 98% всей угледобычи в Якутии.
https://rg.ru/2...a1krah266031417
Фото — https://www.bab...ge09e9776691454
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Kотенко Cергей