Успешно выполнены работы по модернизации АСУ ТП ПРГ-2 (пункт редуцирования газа) Ульяновской ТЭЦ-1. Основанием для модернизации стала необходимость замены существующего физически и морально устаревшего контроллерного оборудования на современное.

КРУГ модернизирует АСУ ТП пункта редуцирования газа Ульяновской ТЭЦ-1 © krug2000.ru

Компанией «КРУГ» выполнен полный комплекс работ: проектирование, поставка оборудования, инжиниринг, монтажные и пусконаладочные работы.

АСУ ТП ПРГ-2 разработана на базе типового технического решения НПФ «КРУГ» с применением российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000® (ПАК ПТК КРУГ-2000).

При сохранении существующего оборудования уровня КИПиА и запорно-регулирующей арматуры глубокой модернизации были подвержены средний и верхний уровень системы.

На данном этапе развития системы было полностью заменено физически и морально устаревшее контроллерное оборудование на современное.

На АРМ операторов и двух резервируемых серверах обновлено программное обеспечение российской SCADA КРУГ-2000 до актуальной версии 5.0 с заменой операционной системы на Astra Linux (wine).

Особое внимание было уделено функционированию технологических защит во всех эксплуатационных режимах работы технологического оборудования, включая пусковые, без вмешательства персонала в их работу.

НПФ «КРУГ» последовательно осуществляет ввод, реконструкцию и модернизацию основного оборудования и средств автоматизации техпроцессов на Ульяновской ТЭЦ-1. С 2005 г. внедрено и модернизировано более десятка систем на базе ПАК ПТК КРУГ-2000, включая АСУ ТП котлов, САУГ котлов, АСУ ТП ХВО, систем мониторинга, учета энергоресурсов и телемеханики.

Ульяновская ТЭЦ-1 входит в Ульяновский филиал Группы «Т Плюс». Обеспечивает энергоснабжение, отопление и горячее водоснабжение Ленинского, Засвияжского и Железнодорожного районов г. Ульяновска. Электрическая мощность станции 435 МВТ, тепловая мощность 2014 Гкал/ч. Основное топливо — газ, резервное — мазут.

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