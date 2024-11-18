Бумкомбинат «Волга» запустил новую макулатурную линию

© frprf.ru

Балахнинский бумажный комбинат «Волга» запустил линию переработки макулатуры мощностью 132,5 тыс. тонн в год. Получаемая макулатурная масса обеспечит сырьем производство до 140 тыс. тонн бумаги для гофрирования и других видов упаковочных бумаг ежегодно.

Общие инвестиции в проект технического перевооружения предприятия, который включает запуск макулатурной линии,превысили 7 млрд рублей. Из них в виде льготного займа 1,5 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

© frprf.ru

Новая макулатурная линия позволяет извлекать из отходов и возвращать в производственный цикл трудноперерабатываемые виды макулатуры среднего и низкого качества — влагопрочные, жиростойкие, ламинированные. Среди поставщиков тарной макулатуры для переработки — торговые сети «Магнит», «Лента» и «Ашан».

Предприятие будет выпускать бумагу для гофрирования пониженной плотности из сырьевого микса — макулатурной массы, а также термомеханической массы, изготавливаемой из технологической щепы ели.

«Ввод в эксплуатацию новой макулатурной линии — один из элементов нашей долгосрочной стратегии развития. Сейчас с привлечением средств Фонда развития промышленности мы реализуем три крупных инвестиционных подпроекта: внедрение макулатурной линии, перепрофилирование бумагоделательной машины № 6 и запуск турбины. На бумагоделательной машине в настоящий момент ведутся пуско-наладочные работы, а новая конденсационная турбина уже введена в эксплуатацию. Следующий год станет для нас годом выхода на проектную мощность, в результате чего компания расширит продуктовый портфель и выйдет на новый уровень развития», — рассказал генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь.

После запуска бумагоделательной машины № 6 (БДМ6) предприятие нарастит общие производственные мощности в 1,5 раза — до 450 тыс. тонн продукции в год. На перепрофилированной БДМ6 будут выпускать тестлайнер (бумага для изготовления плоского слоя гофрокартона) и флютинг (бумага для изготовления гофрированного слоя) высокого качества, в том числе с поверхностной проклейкой.

Около половины выпускаемой продукции планируется реализовывать российским производителям гофрокартона, вторую половину — компаниям из Китая, Южной и Юго-Восточной Азии.

В 2020 году предприятие с привлечением другого займа ФРП в размере 394 млн рублей открыло новый полуфабрикатный цех и увеличило производство термомеханической массы для газетной бумаги с улучшенными показателями качества.

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