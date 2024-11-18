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sergey k 18 ноября 2024, 21:26 Судостроение и судоходство

Новейший малый ракетный корабль «Туча» проходит государственные испытания

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 © function.mil.ru

Новейший малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 проходит государственные испытания в морских полигонах Каспийского моря.

В ходе испытаний МРК «Туча», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе (судостроительная корпорация «Ак Барс»), проверяется функционирование бортовых систем оборудования и вооружения, радиоэлектронного вооружения, двигательной установки. Испытания обеспечивают сдаточная команда завода, экипаж корабля и штаб Каспийской флотилии.

На совещании Главком ВМФ поставил задачу профильным органам Главного командования ВМФ и в дальнейшем работать в тесном взаимодействии с представителями промышленности на всех этапах испытаний.

Планируется, что оснащённый высокоточным оружием МРК «Туча» войдёт в состав ВМФ России до конца текущего года.

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Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12537643@egNews

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МРК «Туча»
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