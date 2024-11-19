«ТМХ-Электротех» освоил выпуск асинхронных тяговых электродвигателей 4 новых типов

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В «ТМХ-Электротехе» (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») подвели промежуточные итоги реализации двух крупных проектов, направленных на развитие производства электрических машин для локомотивов, вагонов метро и моторвагонного подвижного состава. Эти инициативы стартовали на предприятии в 2022 году при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) — завод получил два льготных займа на общую сумму 5,2 млрд рублей.

За счет средств инвестпроектов проведена частичная реконструкция действующих цехов, завершается строительство нового цеха сборки электрических машин № 1, приобретено 49 единиц нового оборудования, 23 из которых уже введены в эксплуатацию.

Проведенные мероприятия позволят заводу увеличить выпуск тяговых электродвигателей для современных локомотивов на 35% - до 5,7 тысячи единиц в год, а также освоить и нарастить выпуск тяговых двигателей для электропоездов и вагонов метро до 2700 единиц в год.

С начала реализации проектов «ТМХ-Электротех» освоил выпуск 4 новых типов тяговых асинхронных электродвигателей. Среди них — двигатели ДТА-380У1 для электропоездов «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0», электродвигатели ДТА-200Т для маневровых тепловозов ТЭМ23, а также электродвигатели ДТА-170, предназначенные для вагонов метро, и двигатели ДТА-125 для маневровых электровозов ЭМКА2. Ранее двигатели таких типов в России не производились.

Реализация инвестпроектов стала предметом обсуждения на специальном совещании, состоявшемся на производственной площадке «ТМХ-Электротеха», в котором приняли участие руководитель проекта департамента машиностроения ФРП Александр Герасимов и представители руководства ТМХ — первый заместитель генерального директора Александр Морозов, заместитель генерального директора Артем Леденев, руководитель направления мониторинга инвестиционных проектов Олег Небольсин и генеральный директор «ТМХ-Электротеха» Адель Мустафин.

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