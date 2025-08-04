Новый агрегат производства «ТМХ-Электротеха» прошел приемочные испытания

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Опытные образцы тягового синхронного агрегата АТ2С-2800/650, разработанные и произведенные компанией «ТМХ-Электротех» (входит в «ТМХ-Энергетические решения»), успешно прошли приемочные испытания во Всероссийском электротехническом институте (ВЭлНИИ) в Новочеркасске. Агрегат станет ключевым компонентом дизель-генератора 18-9ДГМ-02 Коломенского завода, предназначенного для нового грузопассажирского тепловоза ТЭ26 производства Брянского машиностроительного завода.

АТ2С-2800/650 объединяет в одном корпусе тяговый и вспомогательный синхронные генераторы. Устройство выполняет несколько функций: запускает дизель в режиме электродвигателя, обеспечивает питание тяговых электродвигателей постоянного тока, а также снабжает энергией системы пассажирских вагонов и бортовые сети тепловоза.

Разработка и производство агрегата начались в 2023 году. После успешных предварительных испытаний в 2024 году конструкторская документация получила литера «О». В третьем квартале 2025 года оборудование пройдет испытания в составе опытных образцов тепловоза ТЭ26, предназначенного для работы на малоинтенсивных грузовых и пассажирских маршрутах, сообщили в ТМХ.

Производство агрегата полностью основано на отечественной компонентной базе, что соответствует стратегии «ТМХ-Электротеха» по импортозамещению критически важных узлов железнодорожной техники.

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