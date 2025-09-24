В Новочеркасске собрали юбилейный, трехсотый по счету генератор для современных грузовых тепловозов. Эта деталь — «электрическое сердце» машины — раньше закупалась за границей, но теперь её производство полностью налажено в России благодаря кооперации специалистов из Коломны и Новочеркасска.

Сборка такого генератора — дело тонкое, почти ювелирное. Несмотря на гигантские размеры (только одна вращающаяся часть — ротор — весит 3,5 тонны), детали должны стыковаться с филигранной точностью, с зазором в считанные миллиметры. А затем собранный агрегат нужно идеально сбалансировать, ведь он будет вращаться со скоростью 1000 оборотов в минуту.

«Ребята делают это очень качественно, дотошно. Сами понимаете, при таком весе даже небольшая разбалансированность приведёт к разрыву агрегата. Так что здесь очень большая ответственность», — говорит слесарь механосборочных работ Александр Говоров.

Новый генератор, который имеет сложное название АТ2С-2800/400Х, — это, по сути, два в одном: мощный тяговый генератор и вспомогательный. Он предназначен для магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28. Коломенский завод производит для него дизельные двигатели, а новочеркасское предприятие «ТМХ Электротех» — всю электрическую начинку.

Производство удалось запустить с нуля около двух лет назад, и сегодня оно вышло на полную мощность — около 120 агрегатов в год. Каждый из них проходит жесточайший контроль на специальной испытательной станции, где генераторы проверяют на прочность, раскручивая на повышенных мощностях.

Важно, что эти двигатели уже доказали свою надежность не только на стенде, но и в реальной жизни. Тысячи тонн грузов уже перевозятся по российским железным дорогам тепловозами, собранными полностью из отечественных комплектующих.

Источник — Дон ТР