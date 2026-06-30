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Bionysheva_Elena Производство

400 тяговых агрегатов для грузовых тепловозов изготовили в Новочеркасске⁠⁠

Новочеркасское предприятие «ТМХ-Электротех» отчиталось о выпуске 400 тяговых агрегатов АТ2С-2800/400Х. Их устанавливают на магистральные грузовые тепловозы 3ТЭ28, которые собирают на Брянском машиностроительном заводе.

Агрегат работает в паре с дизель-генератором Коломенского завода. Он отвечает за питание тяговых электродвигателей, запуск дизеля и обеспечение вспомогательных систем. За счёт кооперации внутри холдинга удалось полностью отказаться от иностранных двигателей — теперь в конструкции тепловозов используются только отечественные комплектующие.

Серию запустили в 2023 году. С тех пор предприятие ежегодно подтверждает сертификат соответствия требованиям Таможенного союза. Сейчас в портфеле заказов «ТМХ-Электротеха» — тяговые электродвигатели, агрегаты и генераторы для 26 типов подвижного состава. Компания продолжает осваивать новые электрические машины, отметили в ТМХ.

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Источник: t.me

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