Ростех поставил в войска ракеты для «Искандеров» и снаряды «Краснополь»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии поставил армии ракеты для ОТРК «Искандер-М» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2″.

"Искандер-М» предназначен для ликвидации систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Улучшенный снаряд «Краснополь-М2» обладает увеличенной дальностью стрельбы и повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

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