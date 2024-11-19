Амбициозный проект ПК «ЧТЗ»: газовый бульдозер 10 тягового класса

© exkavator.ru

Новая разработка Челябинского тракторного завода — бульдозер 10 класса, работающий на сжиженном природном газе. Модель выпускается с электромеханической трансмиссией и может оснащаться мульчерным оборудованием

Бульдозер способен работать без дозаправки до 16 часов. Общая ёмкость двух топливных баков — 750 л.

Презентация новинки состоялась в рамках Петербургского международного газового форума. Проект реализуется в партнёрстве с ПАО «Газпром».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈