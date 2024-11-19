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d-tatarinov 19 ноября 2024, 15:23 Транспорт, спецтехника и логистика

Амбициозный проект ПК «ЧТЗ»: газовый бульдозер 10 тягового класса

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 © exkavator.ru

Новая разработка Челябинского тракторного завода — бульдозер 10 класса, работающий на сжиженном природном газе. Модель выпускается с электромеханической трансмиссией и может оснащаться мульчерным оборудованием

Бульдозер способен работать без дозаправки до 16 часов. Общая ёмкость двух топливных баков — 750 л.

Презентация новинки состоялась в рамках Петербургского международного газового форума. Проект реализуется в партнёрстве с ПАО «Газпром».

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Источник: https://exkavator.ru/main/news/inf_...y_buldozer_10_tyagovogo_klassa.html

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