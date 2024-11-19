В Хакасии воссоздали казачью казарму, построенную с петровских времен

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В музее под открытым небом «Казачий сторожевой пост» на горе Крестик рядом с Саяногорском прошло открытие казармы, сообщает пресс-служба Миннацполитики РХ.

В этом году местная казачья общественная организация станица «Означенное» выиграла грант на завершение воссоздания казармы и обустройство участка на его историческом месте.

В 1718 году по указу Петра I на этой горе построили Саянский казачий форпост, который был дозорным постом для охраны границы. Теперь местные жители воссоздают строение на его историческом месте.

С 2018 года организация участвовала в конкурсах и на деньги от четырех грантов сделала музей под открытым небом «Казачий сторожевой пост», где возвели изгородь, вышку, кузницу, конюшню, казарму и благоустроили территорию. На спонсорские средства там обустроили летнюю кухню, сцену и места для зрителей.

В музее проводят разнообразные мероприятия и праздники, а в будущем планируют организовать уроки мужества, мастер-классы по казачьему ремеслу, экскурсии и военно-спортивные соревнования.

Кроме того, воссозданием форпоста связана разработка нового туристического маршрута «Восхождение к Пограничному столбу Первой границы Российской империи в Хакасско-Минусинской котловине в урочище Большой Карак».

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