Производство автомобильных шин в России за 9 месяцев 2024 года выросло на 12%

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Производство за девять месяцев на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил изданию «Ведомости» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»).

Как следует из данных ЦРПТ, в структуре российского производства 78% (26 млн шт.) пришлось на легковые шины, 10% (3,3 млн) — на шины для грузовиков, 8,6% (2,9 млн) — на легкогрузовые для среднетоннажных грузовиков, микроавтобусов и другой техники. Оставшиеся 3,4% - это шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники. Наибольшую динамику роста за отчетный период показал выпуск легковых шин — 18%, легкогрузовых — на 7%. Производство шин для грузовых авто снизилось на 14%.

Общий объем предложения шин в России за рассматриваемый период составил 58,6 млн единиц против 52,6 млн годом ранее. Более половины, или 33,1 млн шин, обеспечили заводы в России. Это на 12% больше, чем в январе — сентябре 2023 г. Импорт при этом вырос на 10% до 25,4 млн шт. Большая его часть (79%) пришлась на легковые шины.

Розничные продажи всех типов шин в России выросли за девять месяцев 2024 г. на 13% в годовом выражении. Абсолютные значения по продажам ЦРПТ традиционно не приводит. Для сравнения: за весь прошлый год продажи шин в РФ для всех видов автотехники составили 55 млн единиц — на 15% больше, чем в 2022 г.

Наибольшим спросом в январе — сентябре пользовались шины для легковых автомобилей: на них пришлось 85,5% от всех розничных продаж. За ними следуют легкогрузовые (5%), шины для грузовиков (3%) и мотоциклетные шины (2%).

Средневзвешенная цена на новые легковые шины в III квартале 2024 г. была на 7% выше, чем годом ранее, и составила 6367 руб., следует из данных ЦРПТ. Грузовые шины, наоборот, подешевели за год на 8% до 24 168 руб. за штуку, а легкогрузовые — на 3% до 5639 руб.

Представитель холдинга «Кордиант» сказал «Ведомостям», что на предприятиях компании в 2024 г. будет выпущено на 11% больше легковых шин, чем в 2023 г. Он уточнил, что предприятия холдинга обеспечат почти четверть от общего объема выпуска такой продукции в стране. Всего в этом году, по прогнозам «Кордианта», отечественные заводы произведут 33,6 млн легковых шин. Это на 16% больше по сравнению с 2023 г. Холдинг объединяет как собственные производственные площадки в Ярославле и Омске мощностью 9,1 млн шин в год, так и бывшие площадки Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске мощностью 3,5 млн и 2,4 млн соответственно. Завод в Калуге перезапущен под брендом Gislaved, под ним же должно стартовать производство шин в Ульяновске в ноябре.

Отечественные заводы наращивают производство во всех сегментах, чтобы получить сбалансированный портфель, который не был таковым после ухода иностранных компаний и ограничений импорта, отмечает представитель «Кордианта». Сам холдинг в ответ на текущий спрос на премиальные шины в середине года увеличил план по выпуску продукции на заводе Gislaved в Калуге более чем на четверть, добавил собеседник.

По данным аналитиков «Авито», в октябре 2024 г. рост продаж легковых шипованных шин на этой площадке составил 7% год к году до 1,04 млн комплектов. Самым популярным брендом стал отечественный Ikon Tyres с долей 16%. На 2-м месте — итальянские шины Pirelli (11%), а на 3-м — финские Nokian (9%).

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов связывает рост производства шин с перезапуском шинных заводов после смены собственников и ростом авторынка в этом году. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе — сентябре 2024 г. выросли в 1,6 раза в годовом выражении до 1,15 млн единиц, следует из данных «Автостата». Продажи грузовиков за этот период снизились на 12% до 93 153 шт.

Производство новых легковых машин в России за этот период, по данным Росстата, выросло на 39% до 508 000 единиц.

В 2022-2024 гг. российский рынок прошел «стадию перезагрузки» после смены собственников зарубежных шинных заводов и сейчас постепенно уже российские компании будут выходить на устойчивую траекторию роста, говорит руководитель проектов практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners Дмитрий Распопов.

Показатели девяти месяцев 2024 г. свидетельствуют о том, что наибольшая доля прироста производства шин обеспечена за счет Северо-Западного ФО, что можно связать с увеличением выпуска на площадке Ikon Tyres, рассуждает он.

По мнению эксперта, рост внутреннего производства был в первую очередь обеспечен необходимостью замены резины на действующем автопарке страны. Потенциал роста выпуска шин в России не исчерпан, его объемы все еще ниже 2021 г., а имеющиеся мощности позволяют удовлетворять потребности рынка, полагает Распопов. По мере того как отечественные бренды будут завоевывать популярность у российского потребителя, можно ожидать дальнейшего роста производства, добавляет он.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание на фактор исчерпания запасов, поскольку на начало СВО на Украине в 2022 г. у местных производителей «скопились существенные стоки на складах». Это в сочетании со снижением импорта в последние годы дало позитивную динамику местному производству, резюмирует он.

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