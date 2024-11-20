Россия нарастила экспорт моллюсков в 1,5 раза

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Экспорт моллюсков из России по итогам января-октября стал в полтора раз больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период годом ранее, — порядка 22 тысяч тонн, сообщает центр «Агроэкспорт».

По оценкам экспертов, за 10 месяцев 2024 года российский экспорт моллюсков составил порядка 22 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на первом месте среди их импортёров Китай (84%), на втором — Южная Корея (6%), на третьем — Белоруссия (4%).

По итогам прошлого года и в стоимостном выражении Россия в рейтинге экспортеров моллюсков заняла 35-е место, отметили также в центре. А основными экспортерами этого продукта в стоимостном выражении стали Китай, Перу и Испания, добавили там.

Также, по предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году объем российских поставок моллюсков на мировой рынок может достигнуть 50 тысяч тонн в год.

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