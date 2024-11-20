В Улан-Удэ открыли новый терминал аэропорта «Байкал»

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Ceгoдня cocтoялocь oткpытиe дoлгoждaннoгo тepминaлa aэpoпopтa «Бaйкaл», пocтpoeннoгo в нaциoнaльнoм cтилe. Haпoмним, плoщaдь тepминaлa cocтaвилa бoлee 6,5 тыc. кв.м., oбcлyживaть oбeщaют дo 400 пaccaжиpoв в чac. Oбщaя пpoпycкнaя cпocoбнocть aэpoпopтa cocтaвит дo 2 млн пaccaжиpoв в гoд.

Строительство воздушной гавани велось с 2022 года. Инвестор, холдинг «Новапорт», вложил в реализацию проекта более 3,65 миллиарда рублей. Двухэтажное здание отвечает всем современным требованиям.

Проект получил статус резидента ТОР в рамках ВЭФ-2023 по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Преференциальный режим ТОР, меры государственной поддержки позволили реализовать инвестиционный проект, направленный на повышение транспортной доступности Дальнего Востока, в намеченные сроки и с меньшими затратами.

Первых пассажиров встретили торжественно, им вручили подарки от авиаперевозчика S7 и аэропорта Байкал.

Уже с 21 ноября аэропорт начнет принимать и отправлять все рейсы внутрироссийских авиалиний.

Одно из новшеств терминала — обслуживание пассажиров через телетрап. Кроме того, теперь взлетно-посадочная полоса способна принимать любые типы воздушных судов, как грузовых, так и пассажирских.

Создатели проекта уделили особое внимание комфорту для всех классов. Терминал имеет прогрессивную систему кондиционирования и вентиляции. Благодаря этому, по словам разработчиков, можно создать оптимальный микроклимат при суровых погодных условиях за окном.

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Николай Запрягаев, генеральный директор КРДВ: Развитие пассажирских перевозок, создание новых аэропортов при поддержке государства делает Дальний Восток, в том числе Республику Бурятия, комфортнее для жизни людей, доступнее для туристов. Компании «Аэропорт Байкал» статус резидента ТОР «Бурятия» позволяет повысить экономическую и финансовую эффективность предприятия, что в любом случае влияет на качество предоставления услуг нашим гражданам. Резидент имеет возможность применения налоговых льгот и льгот по страховым взносам, а также получения инфраструктурной и земельной поддержки.

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На ТОР «Бурятия» по соглашениям с КРДВ реализуют проекты 18 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. Инвесторы вкладывают 28,1 млрд рублей, создают свыше 1,8 тыс. рабочих мест. Фактически вложено более 5,57 млрд рублей, создано 360 рабочих мест.

© rwnews.ru

© rwnews.ru

© arigus.tv

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© arigus.tv

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