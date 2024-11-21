Авиакомпания Red Wings пополнила флот новым самолетом Superjet-100

© www.interfax.ru

Лайнер, оснащенный франко-российскими двигателями SaM146, вмещает 100 пассажиров только эконом-класса. Он приступит к полетам с 28 ноября, уточнили в компании. Аэропортом базирования судна будет екатеринбургское «Кольцово».

"С поступлением во флот еще одного Superjet 100 в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 21 воздушное судно данного типа", — отметили в Red Wings.

Самолет с заводским номером 95228 был передан перевозчику по договору с ООО «Авиапрофлизинг», следует из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Ранее, в ноябре, лизингодатель заключил договор поставки с производителем машины — ПАО «Яковлев» (как и Red Wings контролируется госкорпорацией «Ростех»).

До этого в последний раз о коммерческой поставке SJ-100 сообщалось в конце 2023 года: лайнер с заводским номером 95227 получила авиакомпания «Азимут». Сделка также была совершена через «Авиапрофлизинг».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈